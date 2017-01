Metro's GVB Amsterdam rijden weer na grote storing

Sinds 17.00 uur rijden de metrolijnen 50, 53 en 54 weer. Aan het wissel- en seinensysteem van lijn 51 wordt nog gewerkt om deze weer operationeel te krijgen, aldus het GVB.

Seinen en wissels

De storing had te maken had met de stroomvoorziening van de systemen die de wissels en seinen bedienen. In zo een geval moet alles worden stilgelegd.

Klachten reizigers

Veel reizigers hebben geklaagd dat zij soms tot wel een uur 'opgesloten' hebben gezeten in een metro die is stilgezet. Vanwege veiligheidsmaatregelen mochten zij de metro niet verlaten.