Smartphone boven de 250,- euro op afbetaling krijgt BKR-registratie

Vanaf 1 januari 2017 wordt dat ook meer zichtbaar. Dan verschijnen de krediettabel en de waarschuwingszin ‘Geld lenen kost geld’ in de reclames van de telecomaanbieders. Ook moeten de kosten van het telefoonkrediet apart worden vermeld.

Mobiele telefoon op afbetaling is vorm van krediet

Mobiele telefoons worden vaak in combinatie met een telefoonabonnement aangeboden voor een vaste prijs per maand. De looptijd is meestal 12 of 24 maanden. Dit betekent dat de kosten van de mobiele telefoon in deze periode worden afbetaald. Koop op afbetaling is een vorm van krediet. Het deel van het abonnement dat gaat over belminuten, sms’jes en het gebruik van mobiel internet is geen krediet.

Regels voor reclames

Doordat deze vorm van kredietverlening (koop op afbetaling van de mobiele telefoon) onder toezicht van de AFM valt, zijn er regels van toepassing waardoor consumenten wordt beschermd.

Telecomaanbieders moeten klanten duidelijk informeren over het telefoonkrediet en de kosten. De kosten voor het krediet moeten apart worden vermeld in de uitingen van de telecomaanbieder, zoals in reclames en op websites. De prijzen van mobiele telefoons met en zonder abonnement worden hierdoor beter vergelijkbaar.

Naast de splitsing van de kosten moeten er in reclame-uitingen kredietwaarschuwingen en krediettabellen worden opgenomen. De krediettabel maakt onder meer inzichtelijk wat de kosten voor een krediet zijn, wat de looptijd is en wat de klant in totaal moet betalen. Daarnaast maakt de krediettabel het mogelijk verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

0% rente en geen kosten bij koppelverkoop

Er is sprake van koppelverkoop als een klant bij de koop van een mobiele telefoon verplicht een abonnement moet afsluiten. Dan is het niet toegestaan rente of andere kosten in rekening te brengen voor het telefoonkrediet. In de krediettabellen moet dan een rentepercentage van 0% worden getoond. Als er geen sprake is van koppelverkoop dan mogen er wel kosten en rentes in rekening worden gebracht. Deze rentes en kosten zijn wettelijk gemaximeerd.

Leentoets en registratie BKR vanaf 1 mei 2017

Vanaf 1 mei 2017 gaat de AFM erop toezien dat telecomaanbieders voor telefoonkredieten vanaf €250 een leentoets afnemen, inclusief een toetsing bij het Bureau Kredietregistratie (BKR].

Klanten moeten dan onder meer hun inkomen opgeven voordat ze een nieuwe mobiele telefoon op afbetaling kunnen aanschaffen. Telefoonkredieten vanaf €250 worden vanaf die datum ook geregistreerd bij het BKR en zijn dan dus van invloed op de leencapaciteit van consumenten.

Deze registraties worden gebruikt om te borgen dat een consument verantwoorde kredieten afsluit en om de kans op betalingsproblemen te verkleinen. De telecomaanbieders gaan hun klanten hierop voorbereiden door ze tijdig te informeren over de leentoets.