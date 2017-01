Met kreeften betrapte duiker keert zich tegen politie

Agenten hebben afgelopen vrijdag bij Goeree-Overflakkee bij het Springersdiep meerdere onterecht gevangen kreeften aangetroffen die geboeid waren met tyraps. 'Tussen de gevangen kreeften zaten bovendien dieren vol met kuit die de komende jaren de soort in stand moeten houden', meldt de politie maandagmiddag.

De agenten zagen vrijdag 30 december rond het middaguur een auto staan bij het Springersdiep. Ze besloten het voertuig te controleren en dat was maar goed ook. De auto bleek namelijk van een mogelijke visstroper te zijn. Dat leidde tot een kort postactie waarbij de agenten een man uit het water zagen komen. Hij was gehuld in een duikpak en kwam naar boven met een net vol kreeften.

Omdat het verboden is om kreeften te vangen, spraken de agenten hem aan. Hij ontkende er iets mee te maken te hebben en zou het net gevonden hebben tijdens het duiken. Er zaten maar liefst 8 kreeften in het net, geboeid met tyraps. Tussen de gevangen kreeften zaten bovendien dieren vol met kuit die de komende jaren de soort in stand moeten houden.

Recalcitrant

Tijdens het gesprek bleek de 48-jarige man uit Goes niet alleen. Er kwam namelijk nog een man in duikpak bovenwater. Deze man van 34 uit ’s-Heerenhoek wilde niet in gesprek met de politie en was erg recalcitrant richting de agenten.

Door zijn gedrag werd er meer politie opgeroepen en pas na aankomst van deze agenten, bond hij in. Ook hij ontkende er iets mee te maken te hebben. En dat terwijl er op de plek waar hij boven water kwam, ook een net met 7 kreeften gevonden werd.

Hun volledige duikuitrusting werd direct in beslag genomen. De kreeften zijn in het water teruggezet en de politie stelt een onderzoek in naar de activiteiten van het tweetal. De mannen kregen beide een proces-verbaal mee naar huis.

Kreeften en oesters

Aan het einde van de middag was het wederom raak. Toen stuitte de politie en een opsporingsambtenaar van Staatsbosbeheer op een drietal Duitsers. Zij waren zich aan het omkleden bij een auto met daarin twee grote koelboxen. Koelboxen waarvan de agenten weten dat hier vis en schaaldieren in worden vervoerd.

Daarom spraken zij de mannen aan en controleerden met toestemming de boxen. Er bleken kreeften en oesters in te zitten. Deze dieren zijn teruggezet in het water. De mannen kregen een boete van 600 euro en mochten na betaling hun weg vervolgen.