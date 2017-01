Meisjes (11 en 12) onwel na opeten gevonden drugspillen in Zwanenburg

Het zijn meisjes van 11 en 12 jaar. Volgens een woordvoerder van de politie zou ''een van de meisjes er slecht aan toe zijn. Het andere meisje is warrig.'' Het is op dit moment nog onbekend om welke drugs het gaat. De gekleurde pillen werden door de meisjes gevonden en geslikt in de buurt van de Domineeslaan. De politie is in de buurt een onderzoek gestart. Gekeken wordt of er mogelijk meer rotzooi op straat ligt.