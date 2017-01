Politie houdt 3 minderjarige jongens aan met 12 telefoons op zak

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie drie verdachten in de leeftijd van 14,15 en 16 jaar aangehouden op verdenking van heling. Dit meldt de politie maandag.

Agenten hielpen bij een horecazaak op de Oudebrugsteeg om de laatste klanten naar buiten te begeleiden. Een aantal jongeren gaf hier geen gehoor aan. Agenten besloten ze te controleren toen ze dreigende woorden uitten naar een horecamedewerker.

Asielzoekerscentrum

Bij navraag in de politiesystemen bleek dat een van de drie jongens (16) een bestuurlijke maatregel opgelegd had gekregen: hij moest rond oud en nieuw in het asielzoekerscentrum - waar hij woont – blijven van Oisterwijk.

Hij had zich dus onttrokken aan deze maatregel en daarom is hij aangehouden. Navraag naar de andere twee wees uit dat zij zich onrechtmatig in Nederland bevinden. Ook zij werden daarop aangehouden.

Telefoons en portemonnees

Bij de fouillering op het politiebureau troffen de agenten twaalf telefoons, zeven portemonnees en andere waardevolle spullen aan. De drie verdachten zijn vervolgens ook verdacht van heling.

De zaak is in onderzoek, uitgezocht wordt wie de eigenaren van portemonnees en telefoons zijn. Naast het strafrechtelijke vervolg van deze zaak, zal de 16-jarige jongen zich ook moeten verantwoorden voor het overtreden van de bestuurlijke maatregel.