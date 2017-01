''IS heeft plannen voor aanslag met chemische wapens in Europa''

De Britse veiligheidsdiensten gaan er vanuit dat de IS plannen heeft om chemische wapens in te zetten op Europese bodem.

De terreurorganisatie wil daarmee zoveel mogelijk slachtoffers maken, aldus de Britse minister van veiligheid, Ben Wallace, aan de krant The Sunday Times.

Zo heeft de IS mogelijkheden om mosterdgas te produceren. Zo gebruikten de IS dat al eerder in het Midden-Oosten.

Volgens Wallace moet Europa waakzaam zijn."De dreiging van binnenuit is levensecht en dat proberen sommigen uit te buiten. Sterker nog, dat gebeurt momenteel. Wanneer het moeilijk is om langs de voordeur binnen te komen, dan proberen terreurorganisaties om iemand van binnenuit te manipuleren."

Eind vorig jaar stelde de Britse veiligheidsdiensten in een rapport dat de IS de ambitie heeft om een chemische aanval in Europa te plegen.