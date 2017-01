Auto rijdt tegen paal

Maandagavond heeft er op de George Stephensonweg in Vlaardingen een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

Een auto was tegen een paal aangereden en is hierna half in het water beland. De bestuurder kon zelfstandig uit de auto komen en raakte verder niet gewond. Een berger kwam ter plaatse en heeft de auto weg getakeld.