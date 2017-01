KNMI waarschuwt voor stormachtig weer woensdag

In de nacht van dinsdag op woensdag is het meest bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. In de loop van de nacht klaart het in de noordelijke helft op, maar is er nog wel een bui mogelijk. De minima liggen rond 4°C. De wind draait van het noorden uit naar het noordwesten en wordt matig tot vrij krachtig boven land, aan de kust en het IJsselmeer neemt de wind toe naar hard tot stormachtig met in het Waddengebied mogelijk zware windstoten tot rond 80 km/uur.