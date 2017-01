Brand in flat vermoedelijk aangestoken

De brand brak maandagochtend omstreeks 10.00 uur uit op de eerste verdieping. De brandweer was er snel bij en kon binnen 10 minuten het sein ‘brand meester’ geven. De flatwoning waar de brand was ontstaan had aanzienlijke rook en waterschade opgelopen. Ook alle woningen tot vijf bovengelegen verdiepingen hadden roetschade. Door de brand was verder niemand gewond geraakt. De politie heeft een sporenonderzoek ingesteld en vermoedt dat de brand is aangestoken. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord of die meer informatie hebben over het ontstaan van de brand worden gevraagd zich te melden.