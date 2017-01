Jongen (12) loopt brandwonden op door gegooid vuurwerk

In Almere is maandagmiddag een 12-jarige jongen gewond geraakt toen er vuurwerk naar hem gegooid werd op de Jan van Goyenstraat.

Rond 16.40 uur was de jongen samen met een vriendje aan het spelen in een speeltuintje aan de Jan van Goyenstraat. Een groepje jongemannen was met vuurwerk aan het gooien en gooide een stuk vuurwerk naar de vriendjes toe en renden weg. De twee jongens probeerden rende weg, maar een stuk vuurwerk ontplofte bij het slachtoffer in de buurt. De Almeerder en zijn vriendje renden naar huis waar bleek dat de 9-jarige brandwonden heeft aan zijn arm en gezicht. Hiervoor werd hij in een ziekenhuis behandeld.