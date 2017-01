Regio Utrecht gebukt onder autobranden

Autobranden blijven ook na oud en nieuw de regio Utrecht teisteren. Gingen er tijdens de jaarwisseling nog negen auto's in vlammen op, in de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 januari brandde opnieuw een auto uit bij het Kronenburgplantsoen in IJsselstein. Een andere auto raakte door de brand beschadigd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden.

Rond 1.25 uur kwam een melding van een autobrand. Agenten gingen erheen en zagen een auto van het merk en type Volkswagen Caddy aan de voorzijde in brand staan. Een voertuig dat daarnaast geparkeerd stond, stond niet in brand, maar was wel zichtbaar beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen en vermoedde na kort onderzoek dat de brand bewust aangestoken was. De politie onderzoekt of er camerabeelden zijn van mogelijke verdachten.