Gezondheid meisjes die pillen van straat hadden 'gesnoept' redelijk goed

Met de twee meisjes van 11 en 12 jaar die maandagavond in Zwanenburg drugspilletjes hadden gevonden en hadden opgegeten, gaat het na omstandigheden goed. Dat zegt een woordvoerder van de politie.

Maandag rond 18:00 uur kreeg de politie de melding dat twee meisjes pilletjes in een plastic zakje op straat hadden gevonden en dat zij onwel waren geworden nadat ze deze pillen, die op snoepjes leken, hadden gegeten. De politie trof beide meisjes in zorgwekkende toestand aan, verleende eerste hulp en droeg dit over aan ambulancepersoneel dat hen met spoed naar het ziekenhuis vervoerde.

De politie startte maandagavond direct een zoekactie in de omgeving van de Domineeslaan, met behulp van speurhonden naar eventuele overige pillen op straat. Er werd niets aangetroffen.

Uit onderzoek is vast komen te staan dat de kinderen verdovende middelen hadden ingenomen. De recherche onderzoekt wat zich heeft afgespeeld.

Naar omstandigheden gaat het nu redelijk goed met beide meisjes.