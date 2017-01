Belgen bewaken Nederlands luchtruim

België is ervan. 2 F-16’s van de zuiderburen zullen, mocht dat nodig zijn, een civiel toestel boven Nederland onderscheppen. Voor deze taak, de zogenoemde Quick Reaction Alert, staan de Belgen vanaf vandaag de komende 4 maanden 24 uur per etmaal paraat.

Ze zijn overigens niet alleen inzetbaar boven Nederland, maar ook in hun eigen land en Luxemburg. De Belgische F-16’s opereren in eerste instantie vanaf de Belgische basis Florennes, later gebeurt dat vanaf Kleine-Brogel. In geval de Belgen in het Nederlandse luchtruim moeten ingrijpen, handelen ze in opdracht van de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie. Die geeft de instructies door via het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen.

Koninklijke Luchtmacht

Op 1 mei is de Benelux-luchtruimbewaking weer in handen van de Koninklijke Luchtmacht. Dan geldt dat Nederlandse F-16’s, bij een onderschepping boven België, de opdracht uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de Belgische minister van Defensie. De inzet loopt in dat geval via het Control and Reporting Centre (CRC) in Glons.

Mocht het nodig zijn een toestel boven Luxemburg te onderscheppen, dan is de minister van Defensie van dat land de bevoegde autoriteit.

Baanbrekend

Tot vandaag stonden zowel in België als in Nederland permanent 2 jachttoestellen paraat met een korte waarschuwingstijd. De nieuwe werkwijze is dus veel efficiënter. Met het bij toerbeurt in kunnen grijpen bij dreiging vanuit de lucht boven één van de 3 landen schrijft het landentrio geschiedenis.