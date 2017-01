Agent mishandeld bij melding

Rond 12.25 uur kwam een melding van een conflict in een woning aan de Weteringstraat. Agenten gingen erheen om te kijken wat er precies gaande was. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten een man en een jongen bij de woning, waarvan de man zichtbaar gewond was. De agenten verleenden de man eerste hulp, waarna de jongen agressief werd tegen de agenten. Hierop probeerden zij hem aan te houden, maar de verdachte verzette zich hevig en schopte en sloeg één van de agenten. Uiteindelijk kregen de agenten de verdachte onder controle en kon de jongen worden aangehouden. De mishandelde agent liep bij de worsteling letsel op aan zijn hand en is ter behandeling naar een ziekenhuis gegaan.