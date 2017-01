Voedselbank Groningen zoekt Douwe Egberts Punten

Na het succes van afgelopen jaar, gaan de Voedselbanken in Groningen ook dit jaar weer samenwerken met Lions Club Groote Griet om zoveel mogelijk Douwe Egberts waardepunten in te zamelen. De opbrengst zal gebruikt worden voor de verzilvering van pakken koffie voor de cliënten van de Voedselbank.

Het inzamelen van de waardepunten bleek vorig jaar een groot succes. Tientallen vrijwilligers kwamen bijeen om de punten te tellen, de opbrengst van 1 miljoen punten was dan ook boven verwachting. Van de opbrengst konden meer dan 2000 pakken koffie afgeleverd worden bij de Voedselbank Stad Groningen.

Ook dit jaar willen wij inwoners van Groningen aansporen hun waardepunten in te leveren. Volgens de Lions clubs zijn er nog miljarden koffiepunten in omloop, die vaak ongebruikt in keukenlades en trommeltjes blijven liggen. Inwoners kunnen de koffiepunten tegenwoordig niet meer omruilen voor pakken koffie, slechts voor koffiekopjes en dergelijke. Voor de Voedselbanken maakt Douwe Egberts echter een uitzondering. Niet alleen mogen wij de bonnen inwisselen voor koffie, Douwe Egberts verhoogt het aantal pakken met 15%!

In de stad Groningen zijn zo’n 600 huishoudens, ruim 2000 personen, die aangewezen zijn op de hulp van de Voedselbank. Met de inzamelactie kunnen wij er samen met Lions Club Groote Griet voor zorgen dat deze mensen kunnen blijven genieten van een kop koffie.

Doe mee aan de inzamelingsactie en lever uw Douwe Egberts waardepunten tot en met februari 2017 in bij de Voedselbank Stad Groningen, aan de Oosterhamrikkade 119. Uw donatie zal door ons en door onze cliënten zeer gewaardeerd worden.