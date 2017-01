Geef bekendheid aan jouw bedrijf met marketing

Grofweg is marketing in tweeën te delen. Je hebt online marketing en offline marketing. De ene soort marketing is niet beter dan de andere soort. Beide soorten hebben zijn eigen voor,- en nadelen.

Online marketing

Online marketing is marketing dat zich alleen online bevindt. Via online tactieken wordt ernaar gestreefd om een bedrijf meer bekendheid te geven. Denk hierbij aan het uitzetten van een Google Adwords campagne, het inrichten van een website met alles er op en er aan of het inzetten van social media als Facebook, Instagram of Twitter.

Offline marketing

Offline marketing is marketing dat veel tastbaarder is. Met offline marketing wordt er bekendheid gegeven aan een bedrijf middels fysieke en concrete marketingmiddelen. Denk hierbij aan visitekaartjes, het maken van banners of het ontwikkelen van flyers en brochures. Bij drukkerijen als Reclameland.nl, kun je eenvoudig online jouw ontwerp hiervoor laten afdrukken.

Een effectieve marketing-mix

Het uiteenzetten van een marketing-mix gaat niet over alleen offline marketing of alleen online marketing inzetten. Door het inzetten van een effectieve marketing mix, maak je gebruik van de sterke kanten van de beide vormen van marketing.

Stel dat je op een beurs of een netwerkborrel bent, dan is het belangrijk om jezelf en je bedrijf te profileren. Laat van te voren je visitekaartjes drukken en deel ze dan uit. Zo geef je mensen iets tastbaars mee van jouw bedrijf. Op het visitekaartje verwijs je naar jouw website. Op deze manier blijf je herinneringswaardig, kunnen jouw potentiële zakenpartners informatie opvragen op de website en heb je meer kans op succes.