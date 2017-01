Familie zwaargewonde agent Mario voelt zich gesteund

Reactie familie agent Mario:

“Als familie en vrienden van Mario zitten we sinds zaterdagnacht in een achtbaan. We voelen ons enorm gesteund, in de eerste plaats door Mario’s directe collega’s van team De Heemstraat. Maar ook de collega’s van de eenheid Den Haag en zelfs collega’s vanuit het hele land laten geen kans onbenut om hun medeleven te betuigen en Mario en ons een hart onder de riem de steken. Onze Mario is ineens een beetje ‘van iedereen’. Vanuit alle kanten krijgen we hulp aangeboden. Dat doet ons enorm goed en maakt ons dankbaar.



De vele hartverwarmende reacties van burgers, zijn met geen pen te beschrijven. Ondanks ons verdriet en de zorgen om Mario doet het ons veel om te merken dat er zo ontzettend veel mensen met ons meeleven en dat ook uiten. De bossen bloemen, vele kaarten en astromische aantallen berichten op social media gaan ons voorstellingsvermogen ver te boven. Onze oprechte dank daarvoor!



Over de gezondheidstoestand van Mario is vooralsnog niets bekend gemaakt. Mario heeft door het ongeval zeer ernstig hersenletsel opgelopen en ligt sinds zaterdagnacht in coma. Zijn situatie is onverminderd zorgelijk, maar als familie hopen we dat hij ons -zoals wel vaker- verrast en hier bovenop komt.



Ondanks de kracht die wij putten uit de vele aandacht, voelen wij als familie en vrienden sterk de behoefte aan rust. Wij worden, ongetwijfeld met de beste intenties, van alle kanten benaderd door media. Namens de familie wil ik, de vriendin van Mario, laten weten dat wij geen behoefte hebben om naar voren te treden. Wij hopen dat de media die wens respecteert.”