Weer aanhouding voor dodelijk schietpartij Hellevoetsluis

De politie heeft maandag een 50-jarige man uit Hellevoetsluis aangehouden. De Hellevoeter wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Hellevoetsluis op Tweede Kerstdag. Het is een vierde verdachte in deze zaak. Eerder werd een 29-jarige man uit Hellevoetsluis aangehouden. Naar minimaal twee verdachten is de politie nog op zoek.

Op Tweede Kerstdag, maandag 26 december, even voor 18.00 uur werden twee mannen neergeschoten op de Branding in Hellevoetsluis. Het eerste slachtoffer, een 29-jarige man uit Hellevoetsluis, overleed dezelfde avond nog aan zijn verwondingen. Het tweede slachtoffer, een 22-jarige Rotterdammer, stierf later die nacht in het ziekenhuis. De mannen waren op visite in een woning aan de Branding. De politie startte meteen een groot onderzoek.

Eerder maakte de politie bekend dat duidelijk lijkt te zijn wie betrokken zijn geweest bij het schietincident en riep deze mannen op zich te melden. Een van de mannen heeft hier gehoor aan gegeven. De 29-jarige man uit Hellevoetsluis kwam zich vrijdagavond 30 december melden aan het politiebureau in Dordrecht. Hij is aangehouden. De maandag 2 januari aangehouden man is een vierde verdachte. De zoektocht naar de andere betrokkenen wordt onverminderd voortgezet. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar al hun mogelijke verblijfplaatsen.

Opsporing Verzocht

Vanavond roept de politie ook de hulp van het publiek in via Opsporing Verzocht. Daar wordt onder andere gevraagd naar de zwarte Dodge Ram die zou zijn weggereden vanaf het schietincident. Deze auto werd donderdagmiddag 29 december op het Pieter Postplein in Hellevoetsluis aangetroffen. De politie komt graag in contact met mensen die gezien hebben wanneer de auto daar geparkeerd is en door wie. Opsporing Verzocht wordt uitgezonden op NPO1 om 20.30 uur.