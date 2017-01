NS iets vaker op tijd

Over 2015 was dit 91,0%. NS rapporteert de definitieve cijfers in het jaarverslag dat in 2017 uitkomt.

NS rapporteert en wordt op het hoofdrailnet afgerekend op reizigerspunctualiteit met als norm 5 minuten. Dat wil zeggen: het percentage reizigers dat binnen 5 minuten na de geplande aankomsttijd is aangekomen, inclusief een eventuele overstap.