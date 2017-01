Celstraf voor snelheidsduivel zonder rijbewijs

Een 23-jarige man die meer dan 180 kilometer per uur op de Waterlinieweg in Utrecht reed terwijl hij een rijontzegging had, heeft zes weken celstraf gekregen. De officier van justitie noemde het rijgedrag van de man stuitend en verweet de chauffeur andere weggebruikers en wegwerkers in gevaar te hebben gebracht.

Daarnaast werd het hem zwaar aangerekend dat hij de bij een eerdere veroordeling opgelegde ontzegging van de rijbevoegdheidnegeerde. Bovendien was de man überhaupt niet in het bezit van een rijbewijs.

Het Openbaar Ministerie vroeg de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland acht weken celstraf op te leggen en koos er met het oog op het strafblad van de verdachte nadrukkelijk voor geen taakstraf of boete te eisen. De politierechter kwam tot een twee weken kortere celstraf, maar was het met de officier van justitie eens dat een taakstraf of boete in dit geval geen recht doen aan de bewezen verklaarde feiten.

De bewuste rit vond plaats in de nacht van 25 op 26 maart 2015. Na het negeren van een stopsignaal in Zeist achtervolgde de politie de verdachte via de Utrechtseweg, Waterlinieweg en de A27 totdat het voertuig in de buurt van Breda kon worden klem gereden. Behalve met de hoge snelheid op de Waterlinieweg bracht de man andere weggebruikers in gevaar door ook elders fors te hard te rijden, door over verdrijvingsvlakken te rijden en door zonder verlichting te rijden.