Automobiliste gewond na frontale botsing op boom bij Coevorden

Dinsdag is aan het eind van de middag in Drenthe een automobiliste gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval.

De auto van de vrouw raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste frontaal op een boom op Het Achterloo tussen Coevorden en Dalen.

De bestuurster raakte dusdanig gewond, dat opname in het ziekenhuis noodzakelijk was. De auto is total loss.