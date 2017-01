Auto op zijn kop in water, politie en omstanders redden gezin

De auto belandde op zijn kop in het water na een aanrijding op een kruising van de Esdoornlaan in Grootebroek. Alleen de wielen staken nog boven het water uit. In de auto zaten een vader (35), een kind van 3 en een baby van een half jaar.

Redding

Vier politiemensen, drie Poolse omstanders en een man van Tjechische komaf schoten de inzittenden te hulp. Ze probeerden eerst met behulp van gereedschap ramen of deuren te verbreken. Dit lukte niet.

Auto gekanteld

Na enige tijd lukte het de auto te kantelen. Via de zijruit werden de kinderen bevrijd. De vader wist zelfstandig uit de auto te komen via hetzelfde raam. Hij had de hoofden van zijn kinderen boven het water gehouden tijdens de redding.

Ziekenhuis

Alle drie de inzittenden werden naar het ziekenhuis vervoerd met onderkoelingsverschijnselen en maken het naar omstandigheden goed. Wel moeten de kinderen een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie. De bestuurder van de andere betrokken auto is met nekletsel naar het ziekenhuis vervoerd. Bij geen van de betrokkenen was alcohol in het spel.