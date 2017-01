TenneT start aanleg groene onderzeese COBRAcable naar Denemarken

Gedeputeerde van de provincie Groningen Nienke Homan gaf samen met burgemeester Van Beek van Eemsmond en operationeel directeur van TenneT, Ben Voorhorst, het startsein voor de eerste heipaal-boring. De ceremonie werd verder bijgewoond door Siemens die verantwoordelijk is voor de elektrische installaties.

Minister Kamp

'Het kabinet zet in op het terugbrengen van de energievraag door middel van energiebesparing en stimuleert het duurzaam opwekken van elektriciteit en warmte. De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Denemarken is belangrijk voor de energiedoelstellingen van Nederland. De zeekabel verhoogt de leveringszekerheid en biedt de benodigde extra capaciteit om duurzaam opgewekte energie uit wind tussen Denemarken en Nederland te transporteren', zei minister Kamp.

Groene kabel

Ben Voorhorst: 'De aanleg van de COBRAcable speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap. Nederland en Denemarken kunnen met de kabel elektriciteit uitwisselen op een eenvoudige, veilige en milieuvriendelijke wijze. Zo kan er bijvoorbeeld meer duurzame windenergie geïmporteerd worden uit Denemarken. Op momenten dat er weinig wind is, zal de kabel de leveringszekerheid van elektriciteit in Denemarken vergroten. Verder wordt de kabelverbinding zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is om een windpark op zee aan te kunnen sluiten.'

COBRAcable

De kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW wordt ongeveer 325 kilometer lang en loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via het Duitse deel van de Noordzee naar Endrup (Denemarken). De verbinding wordt uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel (High Voltage Direct Current, HVDC) omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen (duurzame) stroom verloren gaat. Twee converterstations op land, een in Nederland en een in Denemarken, zijn nodig om de kabel aan te sluiten op de bestaande netten.

In deze stations zal de elektriciteit, afhankelijk van de transportrichting, worden omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom en vice versa, en in het Nederlandse respectievelijk Deense transportnet worden ingevoerd om huishoudens en bedrijven te voorzien van elektriciteit.

Rol Siemens

Siemens is verantwoordelijk voor de bouw van de elektrische installaties in de converterstations in Nederland en Denemarken. In Nederland neemt Siemens daarnaast ook het civiele gedeelte van het converterstation voor zijn rekening. 'Wij zijn verheugd, samen met TenneT, Energinet.dk en Prysmian deze geavanceerde Europese elektriciteitsverbinding aan te leggen', aldus Bernard Fortuyn, lid van de raad van bestuur van Siemens Nederland.

'Momenteel werkt Siemens aan vijf van dit soort stroomsnelwegen in Europa. Inclusief de COBRAcable brengen wij daarmee de komende jaren 4,6 gigawatt online, waarmee we een aanzienlijke bijdrage leveren aan de integratie van de nationale netten tot een Europees elektriciteitsnet'.

Overige onderzeese elektriciteitskabels

De COBRAcable is niet de eerste onderzeese elektriciteitsverbinding die TenneT aanlegt. In 2008 realiseerde TenneT de NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen (capaciteit: 700 MW, lengte: 580 km) en in 2011 de BritNed-kabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (capaciteit: 1.000 MW, lengte: 260 km).

Naast de nieuwe COBRA-kabel is TenneT momenteel bezig met de aanleg van NordLink. Deze onderzeese kabel tussen Duitsland en Noorwegen krijgt een capaciteit van 1.400 MW en zal in 2020 gereed zijn.

EU support

De COBRAcable is een grensoverschrijdend project van Europees belang. De Europese Commissie heeft hiervoor een subsidie uit het ‘EU Economic Recovery Plan’ aan COBRAcable toegekend. Bovendien heeft het project de status ‘Project of Common Interest’ (PCI) gekregen van de Europese Commissie. Een PCI-project is een aangewezen energie infrastructureel project dat namens de Europese Commissie een voorkeursstatus heeft verkregen.