Walibi neemt geen genoegen met excuses Kim Holland

Ze zijn bij Walibi Holland in Biddinghuizen op zijn zachtst gezegd 'niet blij' met de stiekem in hun familiepretpark opgenomen pornofilm.

Boven in reuzenrad

Eind oktober werden de beelden in het familiepretpark 'geschoten' en kwamen onlangs online op een Belgische pornosite. Er werden opnames gemaakt in verschillende attracties zoals het reuzenrad La Grande Roue, de houten achtbaan Robin Hood, de waterbaan Crazy River en in de wachtrij van wildwaterbaan El Rio Grande. Er zijn geen bezoekers in beeld gebracht.

'Juridische stappen'

Het familiepretpark heeft tegenover Looopings.nl laten weten dat de opnames 'ongepast en verboden' zijn en dat het overweegt om juridische stappen te gaan nemen tegen de makers van de pornofilm. Pornoster Kim Holland heeft haar excuses aangeboden aan Walibi Holland voor de pornovideo die haar bedrijf heeft opgenomen in het pretpark in Biddinghuizen. Ook heeft ze video van het internet gehaald.