'Kans op Elfstedentocht steeds kleiner'

Maar de kansen op een strenge winter die lang genoeg aanhoudt voor een 15 cm dikke ijslaag, worden steeds kleiner. Hoewel het record van 1985 nog niet is gebroken- toen had men 22 jaar moeten wachten op een Elfstedentocht- lijkt de kans op een Elfstedentocht door de opwarming van de aarde steeds kleiner te worden. Dit melden meerdere media woensdag. Meteoroloog Harry Geurts van het KNMI sluit de kans op een strenge winter toch niet helemaal uit. 'Het weer in Nederland is over het algemeen grillig, dus het valt nooit helemaal uit te sluiten dat zich in de toekomst weer eens een strenge winter voordoet', zo zegt hij tegen nu.nl. Maar: 'Het is net als met witte kerst: op basis van de mogelijke weerscenario’s neemt de kans elk jaar een klein beetje af. In de jaren negentig was de kans op een Elfstedentochtwinter 15 procent; nu is die kans nog 5 procent.'

De NOS staat vandaag uitgebreid stil bij de laatste Elfstedentocht. Op NOS.nl is de laatste tocht van 1997 te zien via een liveblog op NOS.nl, de NOS-app en op Twitter zijn er updates over het verloop van de wedstrijd. En ook op Facebook is het laatste halfuur van de wedstrijd te volgen. Winnaar van die Elfstedentocht was Henk Angenent die toen om 12.19 uur als eerste over de finish ging.

De Eflstedentocht van 1997 is vanaf 05.14 uur te zien op NOS.nl