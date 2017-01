'Extra spitstreinen vallen vaak uit of zijn vertraagd'

Dit meldt het AD woensdag. De krant deed het onderzoek samen met Treinreiziger.nl. AD en Treinreiziger.nl analyseerde alle cijfers van de uitgevallen en vertraagde treinen van het afgelopen jaar. Hieruit bleek dat 6 procent van de extra treinen überhaupt niet reed. En van de treinen die wel gingen, had zo'n 14 procent meer dan drie minuten oponthoud.

De treinen die worden toegevoegd aan de ochtend- en avondspits moeten voorkomen dat de standaard treinen bomvol zitten. Reizigersorganisatie Rover bestempeld de hoge uitval van de extra spitstreinen als 'onacceptabel'.en zegt hierover in de krant: 'Juist in de spits worden veel reizigers getroffen door de gevolgen van het schrappen: te laat op je werk of op school en overvolle treinen.' Gemiddeld valt in Nederland nog geen 2 procent van de treinen uit en ongeveer tien procent van de treinen is vertraagd. De uitval van de spitstreinen ligt hoger. NS-woordvoerder Erik Kroeze in het AD: 'Om de reizigers tegemoet te komen voegt NS extra treinen toe in de spits, maar de extra spitstrein wordt er als er iets aan de hand is wel als eerste uitgehaald.'