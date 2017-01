AH heeft meeste varkensvlees met het Beter Leven Keurmerk in de schappen liggen

Albert Heijn is, de grote winnaar van de VarkensvleesMonitor 2016. De grootste grutter van het land heeft met 66% het meeste varkensvlees met het Beter Leven Keurmerk in de schappen liggen.

Bij het vers vlees (karbonades, spare ribs e.d) is dit zelfs 86%. De belofte van de supermarkten om in ieder geval in 2015 over te zijn op varkensvlees met het 'Beter Leven Keurmerk' wordt zelfs in 2016 niet gehaald. Het percentage zit nog onder de 50% in plaats van 100%.

AH is de nieuwe koploper, Lidl staat nu op twee en Jumbo op drie.

Bij zowel Dirk als Spar is het Beter Leven Keurmerk in een maand met 12% gegroeid. Plus gaat verder achteruit; en de groei bij Lidl lijkt al maanden gestopt te zijn. Het aandeel Beter Leven Keurmerk is met 3% gegroeid ten opzichte van vorige maand. Hoogvliet is al tijden de slechtst presenterende supermarkt.

Opvallende conclusies over heel 2016

Het totale aanbod Beter Leven Keurmerk is in 2016 met 8% gestegen. Zeker Aldi komt haar belofte van begin 2016 niet na en blijft steken op 43%. AH, heeft een eindsprint ingezet en heeft het aandeel Beter Leven Keurmerk in 2016 met 12% zien groeien. Wordt er rekening gehouden met de marktaandelen van de individuele supers, dan is het beeld positiever. Doordat juist de grote supermarkten het relatief goed doen, bedraagt het percentage Beter Leven Keurmerk 55% in plaats van 43%. Het gewogen gemiddelde is in 2016 gegroeid van 37% naar 55%, dus met 18%. Maar nog altijd is de doelstelling van 2015 op lange na niet gehaald.