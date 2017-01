Berovers steken slachtoffer bij verkoopafspraak via Marktplaats

Een Hagenaar raakte gewond toen drie jongens hem thuis beroofden van een spelcomputer. Het slachtoffer werd gestoken nadat hij via Marktplaats een verkoopafspraak had gemaakt.

De gewelddadige beroving vond plaats in de Melis Stokelaan op dinsdagavond 3 januari rond 19:35 uur.

Het 31-jarige slachtoffer bood zijn spelcomputer te koop aan via Marktplaats. Naar aanleiding van deze advertentie maakte hij een verkoopafspraak op dinsdagavond. Drie jongens kwamen naar de spelcomputer kijken en nadat de verkoop was overeengekomen kwamen ze terug om te betalen. Maar in plaats van te betalen staken ze het slachtoffer en beroofden ze hem. Ze namen de spelcomputer en wat persoonlijke goederen mee als buit. Het slachtoffer raakte niet levensbedreigend gewond, maar moest wel naar het ziekhuis voor behandeling.