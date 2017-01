Geen IS-sympathisant op vakantiepark in Vaals

De politie heeft in Limburg in een vakantiepark in Vaals onderzoek gedaan na een mogelijk verblijf van een IS-sympathisant in één van de vakantiewoningen. Dit meldt de politie woensdag.

Bellingcat

De politie ging daarbij af op een tweet van de Engelse onderzoeksjournalist Eliot Higgins van Bellingcat die dinsdagmiddag een foto heeft gepost die volgens hen kan worden gelinkt met een IS-sympathisant die mogelijk in het Limburgse Vaals heeft verbleven op een vakantiepark.

Foto

Higgins plaatste dinsdagmiddag rond 16.00 uur de volgende oproep: Can you help us crowdsource a geolocation? This photo is linked to an ISIS sympathizer living in Europe. Perhaps Germany or the Netherlands? Kunt u ons helpen crowdsourcen een geolocatie? Deze foto is gekoppeld aan een ISIS sympathisant die in Europa woont. Misschien Duitsland of Nederland? Al binnen een uur was de locatie waar de foto was gemaakt ontrafeld.

'Geen reden tot ongerustheid'

Uit het politieonderzoek is gebleken dat er vooralsnog geen reden tot ongerustheid hoeft te zijn. De aanwezigheid van een of meerdere eventuele IS-sympathisanten is niet vastgesteld. Er is geen sprake van een onveilige situatie op het vakantiepark.

Van de getoonde foto is vastgesteld dat daarop inderdaad het vakantiepark in Vaals wordt getoond. Gebleken is dat deze foto al in juni 2016 op de sociale media te zien is geweest en dus niet van recente datum is. De politie heeft laten weten 'dit soort meldingen als in #Vaals in de regel altijd na te lopen. Mocht hier aanleiding toe zijn, komen we met meer informatie', aldus de politie.