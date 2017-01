Commotie in Veenendaal na melding verdachte aanslag Istanbul

De politie heeft woensdagochtend in het Utrechtse Veenendaal massaal ingezet toen een getuige de politie tipte toen hij dacht de verdachte te hebben gezien in het winkelcentrum Corridor die de aanslag in de Turkse discotheek Reina heeft gepleegd. Dit meldt de politie woensdag.

De politie heeft het winkelcentrum Corridor vervolgens enige tijd afgezet. 'De verdachte werd aangehouden maar onderzoek heeft uitgewezen dat het niet om de terreurverdachte ging', aldus de politie. commotie

Groot opgeschaald

Rond 10.00 uur kwam de melding dat een getuige iemand zag lopen met hetzelfde signalement van de terreurverdachte die een aanslag heeft gepleegd in een nachtclub in Istanbul. Volgens de melder liep deze man in het winkelcentrum de Corridor. Wegens de ernst van de melding werd er direct groot opgeschaald.

Politiehelikopter

Verschillende politieauto’s kwamen ter plaatse, politiehonden werden ingezet en de politiehelikopter verleende ondersteuning vanuit de lucht. Rond 11.15 uur werd de verdachte aangehouden op de Hoofdstraat. Een onderzoek naar de man werd ingesteld.

Ook geen vuurwapen aangetroffen

Er is vastgesteld dat het niet gaat om de terreurverdachte. Volgens verschillende bronnen zou de man in bezit zijn geweest van een vuurwapen, daar is bij het onderzoek in het geheel niets van gebleken. De man zal weer in vrijheid worden gesteld