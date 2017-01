Politie waarschuwt Haagse aankomende miljonairs voor inbrekers

Aankomende vrijdag krijgen de inwoners van de Haagse wijk Bohemen op het grote wijkfeest te horen hoe de bijna 25 miljoen euro die op de postcode 2555 is gevallen zal worden verdeeld. De andere bijna 25 miljoen euro zal worden verdeeld over de bewoners met postcode 2555 VX.

Waarschuwing

Toch zit er ook een schaduwzijde aan dit feest zo schrijft een agent op Twitter. 'Gaat u naar het postcodeloterij wijkfeest in mijn wijk sluit dan uw huis goed af en voorkom dat de inbreker ook in de prijzen valt', waarschuwt hij.

'Excuses'

Bij zijn waarschuwing heeft hij ook een afbeelding van een door een striptekenaar getekende inbreker gedaan met het bijschrift: 'Omdat de hele buurt naar het feest is, is het voor mij niet mogelijk om bij iedereen in te breken. Mijn excuses voor het ongemak'.