Oorzaak nieuwe metrostoringen GVB lag in haperende servers

Woensdagochtend stond het metroverkeer vanaf 8.15 uur ruim twee uur stil door een storing in het computersysteem van de verkeersleiding. 'De achtergrond van deze storing is inmiddels bekend en het probleem is aangepakt', aldus het GVB.

Haperende synchronisatie servers

Het probleem was een haperende synchronisatie tussen twee servers van het verkeersleidingsysteem. Of er een verband is met de storing van afgelopen maandag is nog niet bekend. Dit wordt onderzocht door GVB.

Afgelopen maandagmiddag werden metroreizigers ook al getroffen door een omvangrijke en langdurige storing. Tussen circa 14.00 en 17.00 uur was er geen metroverkeer mogelijk in Amsterdam. Dit was het gevolg van een reeks van storingen in de stroomvoorziening, ook de noodstroomvoorziening van GVB was hierdoor tijdelijk niet beschikbaar. Dit blijkt na intern onderzoek van GVB.

'Dramatisch'

Alexandra van Huffelen, algemeen directeur van GVB, spreekt van ‘een dramatische OV-week in Amsterdam’. ‘Dit is ontzettend vervelend voor onze reizigers en mag niet voorkomen. We willen exact weten hoe deze storingen zijn ontstaan, of er een verband is tussen de verschillende storingen zodat we deze ellende in de toekomst kunnen voorkomen.’

Financiële compensatie

Reizigers die deze week zijn gedupeerd door de storingen en extra kosten hebben moeten maken doordat zij met tram, bus of trein moesten reizen, worden gecompenseerd door GVB. Zij kunnen zich aanmelden via: www.gvb.nl waar precies wordt uitgelegd hoe zij de compensatie kunnen claimen.