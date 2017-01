Doos bananen met kilo cocaïne gedoneerd aan voedselbank

Tussen 230 dozen met bananen die aan de voedselbank in Huizen waren gedoneerd, zat wel een heel bijzondere pakketje. Door de vrijwilligers werd tussen de bananen een kilo cocaïne gevonden. Dit meldt RTV Noord-Holland.

Een paar weken eerder werd in een zending bananen 1.800 kilo cocaïne aangetroffen. Deze kwamen vanuit Antwerpen en werden bij een bedrijf in Medemblik afgeleverd. Hier werden door de politie acht personen aangehouden. De politie heeft de lading bananen ontdaan van de cocaïne, maar heeft waarschijnlijk een pakketje over het hoofd gezien.

De eigenaar van het pand waar de bananen werden afgeleverd heeft de 230 dozen aan de voedselbank gedoneerd. Niet wetende dat er nog cocaïne in zat.