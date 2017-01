Felle brand verwoest buitenkeuken met overkapping in Sint-Michielsgestel

In de achtertuin van een woning aan de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel is woensdagmiddag een buitenkeuken met overkapping volledig afgebrand. Medewerkers van een naastgelegen bedrijf ontdekte de brand rond 17.15 uur.