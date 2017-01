Politie Rotterdam pakt winterjas af van zwerver om V-logo

Agenten namen deze week de jas van een dakloze in beslag omdat daar het V-logo van een beveiligingsbedrijf op zat. Zo'n logo mag alleen door gecertificeerde beveiligers worden gedragen.

Maar volgens Bonte van de GroenLinks-fractie tegenover RTV-Rijnmond is het te koud om een jas van een zwerver af te pakken.

Bonte wil met de gemeente in debat over het handelen van de politie. "Ik heb een foto van die jas gezien", zegt hij. "Zag eruit als een hele oude jas, dus ik kan me voorstellen dat die dakloze via het Leger des Heils of een andere organisatie die jas gewoon heeft gekregen. Terwijl het buiten vroor, moet die dakloze nu dus zonder jas verder. Ik vind dat heel flauw en eigenlijk de politie onwaardig om op zo'n manier met heel kwetsbare mensen om te gaan."



Het raadslid is niet de enige die kritiek heeft over het handelen van de politie. Op Facebook en Twitter wordt veel gediscussieerd over de politieactie.