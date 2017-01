Man raakt buiten kennis na verlaten bus in Soest

Een man is woensdagavond gewond geraakt nadat hij de bus had verlaten op de Obrechtstraat in Soest. Over de toedracht is niets bekend.

Het slachtoffer, een 22-jarige inwoner van Soest, stapte rond 23.45 uur op het Stationsplein in Amersfoort in lijnbus 70 naar Soest. In Soest verlaat het slachtoffer de bus bij de halte op de Obrechtstraat. Daarna is het onduidelijk wat er gebeurd is. Het slachtoffer is kennelijk buiten kennis geraakt en ontdekt later dat hij geheel onder het bloed zit. Ambulancepersoneel constateert letsel aan zijn gezicht en vermoedelijk is er sprake van een hersenschudding. De politie heeft een aangifte opgenomen en onderzoekt de mogelijke omstandigheden en toedracht.