'Politie heeft geen vertrouwen meer in politiek'

Tijdens Oud en Nieuw was er wederom een hoop onnodig geweld tegen hulpverleners. Zo werden politiemensen regelmatig bekogeld en kwamen zo vele in hun werk in de verdrukking. Het aantal geweldsincidenten tegen agenten was hoger dan een jaar eerder. Volgens de politie is de oud- en nieuwviering een uit de hand gelopen feest geworden.

Een enquête waarin de ACP vroeg naar ervaringen werd in 24 uur ruim 1700 keer ingevuld. De toon van de reacties is volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp duidelijk dat de politiek nu aan zet is.

Capaciteit

Het gebrek aan capaciteit: dat zien veel collega’s als een belangrijke reden waardoor het voor kwaadwillenden mogelijk is om zich (met geweld) tegen de politie te keren. Maar agenten zien ook een mentaliteitsprobleem bij veel mensen die niet alleen tijdens de jaarwisseling om meer capaciteit vraagt.

Ook blijkt dat agenten vaker in het nauw komen omdat ze, naast de middelen die nu beschikbaar zijn, behoefde hebben aan nieuwe wapens zoals een Taser, en een uitschuifbare wapenstok om juist de afstand te kunnen bewaren voor eigen veiligheid.

Uit de reacties van collega’s blijkt dat er totaal geen vertrouwen meer is dat de politiek de problemen actief op gaat pakken. “Er wordt veel gepraat, maar er zijn weinig daden”. De tijd van holle frases is voorbij. De lat moet hoger worden gelegd. Meer mensen, middelen en bevoegdheden hangen met elkaar samen. Ook losse maatregelen zijn dus niet langer voldoende!, aldus de politievakbond.