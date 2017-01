Jongen (14) met stroomstootwapen op Schiphol

Medewerkers van de Douane op Schiphol hadden bij de jongen een zaklamp aangetroffen. De zaklamp bleek een stroomstootwapen te zijn. Vervolgens is de Koninklijke Marechaussee gewaarschuwd. De Marechaussee heeft de jongen aangehouden. Bij aankomst op het bureau van de Marechaussee bleek de jongen ook nog 51 valse briefjes van vijftig euro bij zich te hebben.

In overleg met de Officier van Justitie is besloten om de verdachte vanwege zijn minderjarige leeftijd heen te zenden. De jongen moet op een later tijdstip een verklaring afleggen.