Treinverkeer Deventer plat vanwege koffer met tape

Het treinverkeer van en naar het station Deventer is op last van de politie donderdagmiddag stilgelegd nadat er een verdachte koffer werd aangetroffen.

De politie heeft onderzoek naar de koffer gedaan en heeft een bomverkenner ingeschakeld. Uiteindelijk bleek het om een koffer met een kapot slot te gaan. Om de koffer dicht te houden was er tape omheen gewikkeld. De koffer zou volgens De Stentor van een Afghaanse vluchteling zijn die in Deventer woonachtig is. Hij was zich van geen kwaad bewust.