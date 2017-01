Aangiftes tegen Robert Moszkowicz geseponeerd wegens gebrek aan bewijs

De officier van justitie in Amsterdam heeft besloten acht aangiftes van oplichting tegen jurist Robert Moszkowicz, die zich zou hebben voorgedaan als advocaat, te seponeren wegens gebrek aan bewijs. De acht aangevers hadden grote geldbedragen aan Moszkowicz betaald maar waren niet tevreden over de verrichte diensten. Na uitgebreid onderzoek door de Amsterdamse politie heeft de officier van justitie geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is om de zaken aan de rechter voor te leggen.

Alle acht aangevers, die elkaar niet kennen en verspreid over het land woonachtig zijn, waren – onafhankelijk van elkaar – van mening te zijn opgelicht door Moszkowicz. Geen van hen was tevreden over de verrichte diensten. De aangevers hadden de hulp van Moszkowicz om verschillende redenen ingeroepen. Een van de aangevers had een adviesvraag in verband met een arbeidsrechtelijk conflict, een ander vroeg juridische hulp bij een echtscheidingsprocedure en een derde had de man gevraagd om bijstand te verlenen in een strafrechtelijke procedure.

Toga aan kapstok

De aangevers verklaarden bij de politie dat ze bewust voor Moszkowicz hadden gekozen die qua naam, kantoor en uitstraling de indruk wekte een goede en degelijke advocaat te zijn. Diverse aangevers zeiden tegenover de politie dat de inrichting van het kantoor - met een toga aan de kapstok en een advocatendiploma aan de muur - hen mede ervan had overtuigd met een gerenommeerde advocaat van doen te hebben. Slechts één aangever verklaarde dat de jurist zich ook daadwerkelijk als advocaat had voorgesteld.

Niet geverifieerd

Hoewel de aangevers allen op zoek waren naar een advocaat, heeft geen van hen vooraf geverifieerd of de betreffende jurist bevoegd was om als advocaat op te treden. Alle aangevers vertrouwden erop met een degelijke advocaat in zee te gaan. Toen ze er achter kwamen dat Moszkowicz geen advocaat meer was, hebben de meeste aangevers zich in eerste instantie tot een civiele advocaat gewend. Nadat duidelijk werd dat er via civielrechtelijke weg geen oplossing zou komen, besloten zij op aanraden van hun civiele advocaat aangifte bij de politie te doen.

Jurist

In het politieverhoor verklaarde Moszkowicz dat hij zich nooit had voorgesteld als advocaat maar steeds als jurist. Omdat er geen betrouwbare getuigen zijn, gaat het in dit geval om het woord van de aangever tegen het woord van Moszkowicz. Over de grote bedragen die de aangevers hem hadden betaald, verklaarde hij bij de politie dat hij daarvoor juridische werkzaamheden had verricht. Het klopt dát Moszkowicz werkzaamheden had verricht, zijn cliënten waren alleen niet tevreden over de kwaliteit ervan. Omdat er te weinig bewijs is om de man wegens oplichting voor de rechter te brengen heeft de officier besloten de zaken te seponeren.