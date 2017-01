Chinezen dol op seksspeeltjes uit Veendam

Het is topdrukte bij EDC Veendam, de groothandel in erotische speelwaar. Sinds kort levert EDC ook in China en daar is het over anderhalve week Singles Day.

Singles Day is het feest van de vrijgezellen. Men geeft elkaar cadeaus, zo vertelt EDC-directeur Eric Idema, en steeds vaker zijn dat erotische speeltjes. Idema: ,,De meeste artikelen worden op de dag zelf gekocht, maar voor die tijd moeten we zorgen dat er voldoende voorraad is.’’

Stijgende lijn

Het is de kunst zo goed mogelijk te schatten hoe de verkopen zullen lopen. EDC startte ongeveer vier weken geleden via de Chinese partner Azoya met de online-verkoop van het eigen merk Easytoys in China. Sindsdien is er een sterk stijgende lijn in de verkoop zichtbaar, maar hoe zich dat de komende periode verder ontwikkelt is niet exact aan te geven.

,,De eerste dagen verkochten we tientallen producten per dag’’, zegt Idema, ,,en dat zit nu op honderden. Het zal natuurlijk verder oplopen, maar hoe sterk die stijging uitpakt is niet te voorspellen. Dus moet je een grote voorraad aanleggen.’’

Veiligheid

Die voorraad is sowieso nodig. Want na Singles Day op 11 november is er nog kerst en daarna eind januari Chinees Nieuwjaar. Kerst wordt in beperkte mate gevierd, volgens Idema, maar tijdens de nieuwjaarsviering staat heel China op de kop en worden er veel cadeaus gekocht. De verwachting is dat Easytoys dan een gewild product is in menige geschenkdoos.

EDC Internet is de eerste niet-Chinese partij op de erotische markt in China. Het Veendammer bedrijf is voorlopig ook nog de enige. Eric Idema is er alles aan gelegen een goede reputatie op te bouwen, want de Chinezen kwamen bij een Europese groothandel uit vanwege het gebrek aan vertrouwen in eigen producenten. Veiligheid is volgens Idema een groot thema in China sinds de melkpoederfraude.

Made in China

Gek genoeg worden de speeltjes van Easytoys in China gemaakt. Maar daarna gaan ze naar Veendam en vervolgens weer terug naar China. Idema: ,,We hebben hier een strenge kwaliteitscontrole en daar draait het vooral om in het hele verhaal.’’

De partij die EDC naar China heeft gehaald is Azoya, dat een grote digitale marktplaats beheert waarop gezondheidsproducten, babyartikelen en merkproducten aan de man worden gebracht. Azoya had via een Europese agent uitgezocht welke partij het meest geschikt was om mee in zee te gaan. Azoya beweegt zich in hetzelfde veld als het immens grote Alibaba.

Feestdagen

Het zijn topweken bij EDC, dat deze maanden ook nog eens de Europese thuismarkt moet bedienen. Al die feestdagen in China en Europa gaan fraaie omzetcijfers opleveren.