Woning in Osdorp per direct voor drie maanden gesloten na drugs- en wapenvondst

In Amsterdam-Osdorp heeft de gemeente op last van burgemeester Van der Laan een woning aan de Wolbrantskerkweg gesloten. 'De sluiting van de woning is op grond van de Opiumwet en artikel 174a van de Gemeentewet', meldt de gemeente Amsterdam donderdag.