Brandweer vindt lichaam na uitslaande woningbrand in Hoorn

Nadat de brandweer de brand aan de Schepenen onder controle had, werd in de woning een stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen. Of dit om de bewoonster gaat is nog niet duidelijk. Identificatie moet meer duidelijkheid geven.

Een naastgelegen woning raakte beschadigd door de brand. Twee andere liepen rookschade op.