Verwarde man aangehouden die tas naar Tweede Kamer gooide

De Koninklijke Marechaussee heeft in Den Haag donderdagmiddag op een man geschoten en hem daarna gearresteerd

De man had een tas in de richting van de bewaking van het Tweede Kamer-gebouw gegooid. De politie heeft uit voorzorg direct de omgeving van het Binnenhof en het Plein in Den Haag ontruimd en afgezet. Inmiddels (18.15 uur) zijn alle afzettingen weer opgeheven. Dit melden meerdere media donderdag.

Het gaat waarschijnlijk om een verwarde man, maar de politie houdt alle scenario's open. Woordvoerder van politie tegen de NOS: 'We onderzoeken nog wat zijn beweegredenen waren.' Ook de spullen van de man worden door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht. Het incident gebeurde even na 17.00 uur bij de Plein-ingang van de Tweede Kamer.