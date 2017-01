-10 graden gemeten in Twente

In bijna heel Nederland krijgen we vrijdag te maken met een ijsdag. In het weekend wordt het zachter, maar de overgang naar het andere weer gaat gepaard met gladheid door sneeuw en ijzel. Er is daarom een grote kans dat het KNMI morgen code oranje gaat afgeven. Dit meldt Weerplaza.nl.

Het begint al in de nacht van donderdag naar vrijdag. Donderdagavond vriest het overal met uitzondering van West-Zeeland en de Waddeneilanden. Er zijn brede opklaringen en lokaal is het glad door bevriezing van natte weggedeelten. Het gaat in het oosten van Groningen en Drenthe en in Twente en de Achterhoek streng vriezen tot -10 of -11 graden. In het midden en zuiden daalt de temperatuur naar -8 graden en aan zee vriest het licht. Dit meldt weeronline.nl

Vrijdag wordt het in het midden van het land niet warmer dan -2 graden en in Groningen blijft het kwik op -4 graden hangen. Omdat de wind zeker aan zee vrij krachtig wordt, ligt de gevoelstemperatuur tussen de -5 en - 10 graden. Vrijdagavond trekt er vanuit het westen neerslag binnen en dat is het begin van een dooiaanval: een storing met zachte lucht die de winterkou uit ons land probeert te verdrijven. Halverwege de avond zal het in de westelijke kustgebieden dan gaan sneeuwen en kan 2 to 5 cm sneeuw vallen. Voor het verkeert betekent dat rekening houden met gladheid.

In de nacht van vrijdag op zaterdag breidt de neerslag zich uit. Er komt dan ook (mot)sneeuw in het midden van het land. En in het westen gaat de sneeuw over in ijzel!! De ijzel breidt zich in de loop van de zaterdag ook uit naar het midden van het land. Zaterdagmiddag komt het kwik in het westen boven het vriespunt uit en verdwijnt de ijzel. Maar doordat de temperaturen in de rest van het land rond of enkele graden onder het vriespunt blijven en er (mot)regen of (mot)sneeuw valt, blijft het daar spekglad!!