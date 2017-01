Blunder Rijkswaterstaat na aanvaring stuw bij Grave

Rijkswaterstaat heeft na de aanvaring van de stuw bij Grave de sluis bij Heumen veel te laat gesloten. Hierdoor was het mogelijk dat het waterpeil in het Maas-Waalkanaal zoveel daalde dat scheepvaart momenteel onmogelijk is. Dit meldt De Volkskrant.