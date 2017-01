Vuurwerkbranche eist onderzoek na dodelijk vuurwerkongeval Meppel

Volgens het AD heeft de politie het onderzoek naar de dood van de Meppelaar Johan de Lange gesloten omdat er geen sprake is van een misdrijf. Het vuurwerk dat is het gezicht van De Lange ontplofte zou legaal zijn geweest.

De politie laat weten dit niet met zekerheid te kunnen zeggen of het om legaal vuurwerk ging. Een woordvoerder laat weten: ‘De sfeer was er niet een waarin illegaal vuurwerk past, maar echt zeker weten doen we het niet.’

De belangenvereniging van vuurwerkverkopers Pyrotechniek Nederland zeg verbijsterd te zijn dat de politie het onderzoek heeft gesloten terwijl onduidelijk is wat er is gebeurd ‘Op basis waarvan is de conclusie getrokken dat hier geen sprake is van een misdrijf? Wij zullen in elk geval zeker contact opnemen met de politie’, aldus Leo Groeneveld van de belangenvereniging.