Gewonde bij ongeval in Alteveer

Een 20-jarige inwoner van Oude Pekela is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Borgesiusweg tussen Alteveer en Wedde.

De hulpdiensten kregen omstreeks 22:15 uur de melding van een eenzijdig ongeval. Brandweer Oude Pekela heeft samen met ambulancemedewerkers het slachtoffer uit de auto gehaald.



Ook het traumateam (Mobiel Medisch Team) kwam ter plaatse met de helikopter. De bestuurder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie is de man door nog onbekende reden de macht over het stuur.