SGP'ers willen herinvoering doodstraf

Het partijbestuur van Zwartewaterland wil samen met het bestuur van Zaanstad de straf weer herinvoeren en dat het wordt opgenomen in het partijprogramma van de SGP. ‘De doodstraf weer invoeren is Gods woord en daarom de belangrijkste reden dat wij het willen’, aldus de voorzitter van SGP Zwaterwaterland.

Op 14 januari houdt de SGP een partijcongres in Hoevelaken. Hier zal men beslissen of de herinvoering van de doodstraf op het verkiezingsprogramma komt te staan. Een woordvoerder van de landelijke SGP laat aan de krant weten dat er zo’n 150 leden worden verwacht op de bijeenkomst. Het advies aan hen is om tegen het voorstel te stemmen. Dit omdat het in 2017 lastig campagne voeren is met dit thema. In 2012 werd de doodstraf wel als verkiezingsthema gebruikt.