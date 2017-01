Politie onderzoekt dood man na mogelijke val van fiets

De politie is een onderzoek gestart naar de dood van een man die mogelijk kort voor zijn overlijden van zijn fiets is gevallen. Dit meldt de politie vrijdag.

Gewonde man naast fiets aangetroffen

Donderdagmiddag 5 januari werd een gewonde man naast zijn fiets gevonden op de Amersfoortseweg. De man werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kwam te overlijden.

Hoofdwond

Rond 14.20 uur gingen agenten naar de Amersfoortseweg. Daar had iemand een gewonde man naast zijn fiets aangetroffen. De man, 81 jaar uit Huis ter Heide, had een verwonding aan zijn hoofd en kwam verward over.

Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij later op de dag kwam te overlijden. Er waren geen mensen die gezien hadden wat er met de man gebeurd was. Mocht iemand informatie hebben over wat er voorgevallen is, dan wordt hen verzocht contact op te nemen met de politie in Zeist via 0900-8844.